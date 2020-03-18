منوعات

هاني عادل يحارب الكورونا بـ”طريقة لافتة”

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في إطار سعيه لنشر الوعي حول خطورة فيروس كورونا قام الفنان المصري هاني عادل من خلال حسابه الرسمي في موقع إنستجرام بإطلاق حملة عادي جدا ما تتكسفش.

وأكد النجم المصري من خلال الحملة على ضرورة الابتعاد عن السلام باليد والأحضان والقبلات، والاكتفاء بإلقاء التحيات عن بعد وباستخدام الكلام.

وطلب الفنان المصري من الجميع الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية والمصرية.

وتمنى من الناس البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات من أجل حماية أنفسهم من المرض المنتشر في العالم.

يذكر أن هاني عادل يستعد لتصوير مشاهده في مسلسله الجديد لما كنا صغيرين للمخرج محمد علي، وسيشارك في هذا العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية أبرزهم ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة وغيرهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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