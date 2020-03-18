هاني عادل يحارب الكورونا بـ”طريقة لافتة”

في إطار سعيه لنشر الوعي حول خطورة فيروس كورونا قام الفنان المصري هاني عادل من خلال حسابه الرسمي في موقع إنستجرام بإطلاق حملة عادي جدا ما تتكسفش.

وأكد النجم المصري من خلال الحملة على ضرورة الابتعاد عن السلام باليد والأحضان والقبلات، والاكتفاء بإلقاء التحيات عن بعد وباستخدام الكلام.

وطلب الفنان المصري من الجميع الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية والمصرية.

وتمنى من الناس البقاء في منازلهم والابتعاد عن التجمعات من أجل حماية أنفسهم من المرض المنتشر في العالم.

يذكر أن هاني عادل يستعد لتصوير مشاهده في مسلسله الجديد لما كنا صغيرين للمخرج محمد علي، وسيشارك في هذا العمل نخبة من نجوم الدراما المصرية أبرزهم ريهام حجاج، خالد النبوي، محمود حميدة وغيرهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية