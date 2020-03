مصابة بـ«كورونا» تشرح حالتها وتوجه نصائح ثمينة

عدم ارتكاب أي شي يعرضهم ل فيروس كورونا [انترنت]

وجهت امرأة شابة مصابة بفيروس كورونا المستجد نصائح لكل الأصحاء حتى لا يصابوا بالمرض القاتل. من خلال فيديو حقق انتشارا كاسحا على مواقع التواصل.

وفي الفيديو الذي يظهر امرأة ترقد في أحد المستشفيات في بريطانيا، تقول المريضة بكلمات تختلط بالسعال، إنها في وحدة العناية المركزة بعد تردي حالتها بسبب الإصابة، حيث “لا تستطيع التنفس”.

وقالت المريضة إنها لا يمكنها التنفس من دون الأجهزة الاصطناعية والتغذية في الشرايين، مشيرة إلى أن “قلبها ينبض بمعدل 10 أضعاف معدله الطبيعي”.

وقطع سعال قوي حديث المريضة البريطانية في بدايته، وهو أحد الأعراض الرئيسية للإصابة بـ”كوفيد 19″

ووجهت المريضة نصيحة لأي شخص مدخن “أن يضع السجائر جانبا، أنت تريد رئتيك”.

كما نصحت الآخرين بعدم ارتكاب أي شي يعرضهم لفيروس كورونا، حتى لا ينتهي بهم الحال مثلها في غرفة العناية المركزة.

