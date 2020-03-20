أفضل 10 أفلام أكشن في تاريخ السينما العالمية

تعد أفلام الأكشن من أهم وأبرز الفئات في تاريخ السينما، حيث بدأت هذه الأفلام بالظهور مع بداية تأسيس السينما وتعد أفلام الأمريكي باستر كيتون أولى الأفلام في هذا المجال.

ازدهرت أفلام الأكشن في السبعينيات الثمانينيات من القرن الماضي حيث ظهرت مجموعة كبيرة من أفلام الأكشن المميزة.

وتحتاج صناعة أفلام الأكشن لميزانية ضخمة للغاية، لأن تصوير مشاهدها يحتاج لتقنيات حديثة ومتطورة تساعد على ظهور المشهد بالشكل المطلوب.

ويحتوي أرشيف السينما العالمية على مجموعة كبيرة من أفلام الأكشن ومن خلال سطور هذا التقرير سنطلع على أهم وأبرز هذه الأفلام.

أفضل أفلام الأكشن في تاريخ السينما العالمية

يعد هذا الفيلم أفضل أفلام الأكشن في تاريخ السينما العالمية، عرض لأول مرة في 15 مايو 2015.

تدور أحداث الفيلم في أرض خراب يحكمها طاغية، حيث تقوم إحدى النساء بالتمرد عليه

بحثا عن موطنها الأصلي، ويشاركها في التمرد مجموعة من النساء السجينات ورجل مضطرب عقليا وتائه يدعى ماد ماكس.

يحتوي العمل على مجموعة كبيرة من مشاهد الأكشن الرائعة التي تحتوي على الإثارة والتشويق.

رشح العمل لنيل 10 جوائز أوسكار حصد منها 6 جوائز، بالإضافة لحصوله على جوائز أخرى.

شارك في هذا الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم توم هاردي، تشارليز ثيرون، نيكولاس هولت، آبي لي كيرشو، وأخرجه الأسترالي جورج ميلر.

فيلم أمريكي ملحمي خارق عرض لأول مرة يوم 14 يوليو 2008.

يتحدث الفيلم عن سعي باتمان والملازم جيمس غوردن والمدعي العام هارفي دينيت للقضاء على الجريمة المنظمة في غوثام.

ولكنهم يصطدمون بالجوكر الذي يستخدم كافة أساليبه الإجرامية لمنعهم من تحقيق أهدافهم.

تميز هذا الفيلم بقصته الرائعة، والمؤثرات البصرية المميزة، بالإضافة إلى الأكشن والإثارة المميزتين الموجدتين فيه.

شارك في هذا الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم الراحل هيث ليدجر الذي لعب دور الجوكر، غاري أولدمان، وآرون إيكهارت، وكريستيان بيل، وأخرجه كريستوفر نولان.

ونال الفيلم مجموعة كبيرة من الجوائز وصلها عددها لـ 81 جائزة أبرزها جوائز الأوسكار.

فيلم أكشن أمريكي رائع من إنتاج عام 2011، يعد الجزء الرابع من أفلام المهمة المستحيلة وأفضل أجزائها.

تدور أحداث الفيلم حول إنهاء مأمورية قوات المهمة المستحيلة بعد أن يتم توريطها في التفجير الإرهابي لقصر الكرملين الروسي، الأمر الذي يدفع العميل إيثن هانت وفريقه للانشقاق عن المنظمة لتبرئتها من هذا الأمر.

تميز العمل بحبكته الرائعة، والتشويق الكبير الذي احتوى عليه، بالإضافة لواقعية مشاهد المجازفة الموجودة فيه.

شارك في هذا الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم أبزرهم توم كروز، سيمون بغ، جيرمي رينر، بولا باتون، فلاديمير ماتشكوف، وغيرهم وأخرجه براد بيرد.

فيلم مميز من أفلام الأكشن أنتج عام 1988 وحقق شهرة وناجحا كبيرين في كافة أنحاء العالم.

يتحدث الفيلم عن سيطرة مجموعة من الإرهابيين على مقر شركة كنتاكي واحتجازهم الزبائن كرهائن، باستثناء الشرطي جون ماكلين الذي استطاع الاختباء عند بدء الهجوم، ويقوم جون بمجابهة اللصوص بمفرده بعد تأخر استجابة الشرطة.

حقق العمل الذي أخرجه جون مكث نجاحا كبيرا وأنتج بعده 3 أجزاء أخرى منه، ولعب دور البطولة فيه بروس ويليس وآلان ريكمان، وشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم أمثال إلكسندر جودنوف، بوني بيديليا، ومايكل كامن.

فيلم أكشن آسيوي مشهور، يعد واحدا من أفضل أفلام الأكشن على الإطلاق، أنتج في العام 2011 وحقق نجاحا عالميا كبيرا.

تدور أحداث الفيلم حول حصار فريق من قوات التدخل السريع في أحد المباني ذات الطوابق المتعددة التابع لأحد زعماء العصابات، وتدور معارك دموية بين الفريق وأفراد العصابة.

الفيلم مليء بالأكشن وبالدماء وباللقطات الرائعة والمميزة المصورة بشكل واقعي مدهش.

شارك في هذا الفيلم عدد كبير من النجوم منهم أيكو أويس، دوني المسيا، ويليان رويان، وأخرجه جاريث إيفان.

فيلم أكشن ومغامرة أمريكي، أنتج عام 1981، ويعد واحدا من أوائل أفلام سلسلة إنديانا جونز.

يتحدث الفيلم عن بحث إنديان جونز عن قطعة أثرية توراتية تحمل اسم تابوت العهد، وأثناء عملية البحث يتواجه مع عدد كبير من النازيين الباحثين عن نفس القطعة، وتدور بينهم مجموعة كبيرة من المعارك.

صنف الفيلم كواحد من أفضل أفلام الأكشن والمغامرة في التاريخ، واحتوى على عدد كبير من المشاهد الحماسية والمثيرة.

مثل في هذا الفيلم نخبة من النجوم أبرزهم هاريسون فورد، كارين ألين، جون رايز، دنهوم إليوت، وأخرجه ستيفن سبيليرغ.

فيلم أكشن كوميدي صدر في العام 1995 من بطولة النجم الصيني جاكي شان.

يتحدث الفيلم عن زيارة جاكي شان لنيويورك لمساعدة عمه، ليجد نفسه وبشكل مفاجئ في مواجهة عصابة، ويضطر البطل لاستخدام مهارات الدفاع عن النفس للانتصار عليها.

مزج العمل بين الأكشن والكوميديا، ويعد الفيلم الذي أطلق شهرة جاكي شان في العالم.

شارك في هذا الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم منهم جاكي شان، فرانسوزا يب، أنيتا موي، بيل تونغ وغيرهم وأخرجه ستانلي تونغ.

فيلم أكشن أمريكي أنتج في العام 2003، يعد واحدا من أهم أفلام الأكشن وحقق نجاحا كبيرا على مستوى العالم.

يتحدث العمل عن عروس كانت تعمل مع فرقة الاغتيال الأفعى المميتة تسعى للانتقام من الفرقة بعد قيام رئيسها بيل وباقي أفراد الفرقة بقتل كافة المدعوين لحفل زفافها بسبب تركها العمل.

بالإضافة لقيام لبيل بإطلاق النار عليها مما يدخلها بغيبوبة لمدة 4 سنوات، وعندما تستيقظ تبدأ عملية الانتقام من جميع المشاركين في جريمة القتل.

لعبت النجمة أوما ثورمان دور البطولة في هذا العمل، وأخرجه كوينتن تارانتينو.

فيلم أكشن صور في هونج كونج والولايات المتحدة الأمريكية عام 1973.

تدور قصته حول سعي بروس لي للقبض على تاجر المخدرات الذي قتل أخته، ولتحقيق غايته يضطر للمشاركة في مسابقة لفنون الكونغ فو القتالية، حيث تساعده هذه المسابقة في الوصول لمقر التاجر والاقتصاص منه.

لعب دور البطولة في هذا العمل كل من بروس لي، جون ساكسون، وجيم كيلي بولو يونغ وأخرجه بروس لي، ويعد هذا الفيلم آخر أفلامه.

فيلم أكشن أمريكي صدر في العام 2006 ويعد الفيلم رقم 21 من سلسلة جيمس بوند.

يتحدث الفيلم عن إرسال رئيس جهاز الاستخبارات البريطاني لجيمس بوند للجبل الأسود لمنع فوز لو شيفر تاجر المخدرات بلعبة البوكر، ويطلب منه استعادة أمواله حتى يبقى آمنا في البورصة وبين الإرهابيين.

شارك في بطولة الفيلم الذي أخرجه مارتن كامبل كل من دانييل كرايغ، إيفا جرين، ومادس ميكلسن.

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