العثور على أقدم طائر في التاريخ

شهد أحد مقالع الحجر الجيري الواقع بالقرب من الحدود البلجيكية الهولندية اكتشافا عظيما، إذ عثر فريق من العلماء الدوليين على حفرية لطائر من عصر الديناصورات أطلقوا عليه اسم الدجاجة العجيبة.

وقال رئيس الفريق البحثي إن الجمجمة كانت مخبأة داخل أحد القطع الصخرية، وإن عمرها يقارب مليون سنة.

وأكد الباحثون أن الدجاجة العجيبة تتشابه بكثير من الصفات الطيور الحديثة المشابهة للبط والدجاج، لافتين إلى أن هذا الاكتشاف يعد الأول من نوعه في القسم الشمالي من الكرة الأرضية، وأنه أعطى الباحثين فكرة عن أسباب نجاة الطيور من الانقراض في نهاية العصر الطباشيري بعد أن ضرب الأرض كويكب أدى إلى انقراض الديناصورات ومجموعة كبيرة من الكائنات الحية الأخرى.

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