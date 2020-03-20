إعدام مغتصبي “جيوتي” في الهند

نفذت السلطات الهندية فجر اليوم حكم الإعدام بحق 4 أشخاص مدانين بجريمة اغتصاب الطالبة جيوتي سينغ التي جرت داخل حافلة في نيوديلهي عام 2012.

وأكد مدير سجن تيهار الذي شهد تنفيذ الحكم بأن المدانين الأربعة موكشين سينغ، فيناني شارما، باوان غوبتا، وأشكاي ثاكور شنقوا في تمام الساعة 5.30 صباحا.

وكان المجرمون الـ4 تناوبوا على اغتصاب الفتاة البالغة من العمر 23 عاما داخل إحدى الحافلات ومن ثم ألقوا بها على جانب الطريق.

وتوفيت جيوتي بعد أسبوعين من الحادثة بسبب الجروح الداخلية الكبيرة التي أصيبت بها.

وأدت هذه الحادثة لخروج تظاهرات كبيرة في الهند طالبت بفرض أقصى العقوبات على المجرمين، وسلطت الضوء على معاناة النساء الهنديات من حوادث الاغتصاب.

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