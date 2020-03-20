الصين تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلنت الصين، الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي في إشارة إلى نجاح عمليات الحجر الصحي والعزل الكامل للبلاد.

وأوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين أن هناك ثلاث وفيات جديدة فقط، في أقل زيادة يومية منذ بدأت نشر الأرقام في يناير الماضي وهو ما يشكل تراجعا كبيرا في عدد الوفيات. وأشارت اللجنة الصحية إلى تسجيل 39 حالة إضافية لأشخاص قادمين من الخارج، الجمعة، ما رفع إجمالي هذه الحالات إلى 228.

وتخشى الصين حاليا قدوم موجة جديدة من الإصابات من الخارج، ما دفع مناطق عدة من بينها بكين لفرض حجر صحي مدته 14 يوما على الوافدين من الخارج.

يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا قد بلغ في الصين وحدها 81 ألف شخص لا يزال 7 آلاف فقط منهم مصابين حتى الآن.

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