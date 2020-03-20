الجلوس لوقت طويل يهدد الصحة “تمشّى في الحوش”

أكدت دراسة قام بها مجموعة من الباحثين التابعين لجامعة كولن الألمانية أن الجلوس الطويل يهدد صحة الإنسان.

وقال أحد الباحثين المشاركين في الدراسة إن الجلوس الطويل يؤدي لحدوث آلام في الظهر، الكتف، والرقبة، بالإضافة لتأثيره السلبي على عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل الإنسان معرضا للإصابة بأمراض البدانة والسكري.

وطلب الباحثون من المواطنين العاديين ومن الموظفين في مجال العمل المكتبي بالتحرك بين الحين والآخر، ودمج الأنشطة الحركية خلال يومهم، كالجري، وصعود الدرج وغيرها من الأنشطة.

كما أكد الباحثون ضرورة ممارسة الأنشطة الرياضية بمعدل 3 مرات أسبوعيا، مع الحرص على الجمع بين رياضات التحمل، ركوب الدراجة، المشي، الجري، السباحة، وغيرها من التمارين الرياضية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم.

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