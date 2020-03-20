دوريات لمديرية الأمن والحرس البلدي بمصراتة للتفتيش على الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا

أجرت مديرية أمن مصراتة رفقة الحرس البلدي، الجمعة، حملة تفتيشية وتوعوية استهدفت مطاعم ومقاهي ومخابز وصيدليات وقاعات الحلاقة وبعض محلات المواد الغذائية داخل نطاق البلدية.

وقامت دوريات الحرس البلدي بمطابقة المواصفات الصحية والنظافة العامة والتعقيم والالتزام بالزي وارتداء القفازات والكمامات، وفقا للصفحة الرسمية للوزارة.

وأقفل الحرس البلدي مقاهي تدخين الأرقيلة بالشمع الأحمر، كما أغلق بعض قاعات الحلاقة والمخابز، لعدم توفير للشهادات الصحية للعمالة.

يشار إلى أن وزير الداخلية فتحي باشاغا أصدر قرارا بقفل الأسواق الشعبية، وصالات المناسبات الاجتماعية، ومحلات الحلاقة مؤقتا بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي.

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