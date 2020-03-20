هاتف جديد لسامسونغ بمواصفات مميزة

أضافت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية فردا جديدا لعائلة Galaxy A أطلقت عليه اسم Galaxy A41.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Helio P65 ثماني النوى ونظام تشغيل Android 10، وواجهة one UI 2.0.

وزودت الشركة الكورية الجنوبية الهاتف بشاشة Super AMOLED مقاس 6.1 بوصة ودقة عرض 2340 *1080 بيكسل، وجودة Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 25 ميغا بيكسل.

وستأتي الكاميرا الخلفية لهذا الهاتف رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، وبمساحة ذاكرة داخلية قدرها 64 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، أما الذاكرة العشوائية فستأتي بسعة 4 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد بمقاومته للماء والغبار وفق معيار IP68، وباحتوائه على بطارية بقوة 3500 ميلي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 15 أمبير، وستوفر الشركة الكورية الجنوبية الهاتف الجديد في الأسواق بألوان الأبيض، الأسود، والأزرق.

يذكر أن الجهاز الجديد سيصبح متاحا في الأسواق بدءا من شهر يونيو القادم.

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