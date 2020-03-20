لينوفو تطلق حاسوبا جديدا مناسبا للطلاب

كشفت شركة لينوفو الصينية النقاب عن الجيل السادس من حاسوبها الشخصي القابل للتحويل والذي حمل اسم Thinkpad Yoga11e.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Intel Core m3-8100y أو معالج i5-8200y، ونظام تشغيل Windows.

وزودت الشركة الصينية الحاسوب الجديد بشاشة IPS لمسية مقاس 11.6 بوصة، وبدقة وضوح 1366* 768 بيكسل، وتدعم الشاشة عملية الإدخال بواسطة القلم، كما يمكن للمستخدم طيها بدرجة 360 ليصبح اللابتوب على شكل تابلت.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 4 و8 غيغا بايت، وسيحتوي على منفذي USB Type-A منفذ USB type-C، منفذ HDMI 1.4، منفذ 3.5 ملم للسماعات، ومكان لتركيب كرت ذاكرة خارجي.

يذكر أن الشركة الصينية لم تقدم أي معلومات حول موعد إطلاقها للجهاز الجديد كما أنها لم تكشف عن سعره وباقي مواصفاته.

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