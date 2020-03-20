تحدي كورونا بأغنية “أزمة وهتعدي”

قام الفنان المصري أحمد سعد بإطلاق أغنية جديدة على قناته الرسمية في موقع يوتيوب حملت اسم أزمة وهتعدي وذلك في إطار سعيه لتحدي فيروس كورونا ورفع معنويات الشعوب العربية.

وحملت الأغنية معاني التحدي والإيمان بقدرة الشعوب العالمية والعربية على مواجهة الفيروس الفتاك والانتصار عليه، وطلب النجم المصري من الناس من خلال الأغنية عدم الخوف والهلع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة به.

وقال أحمد سعد إن الأغنية الجديدة من ألحانه الخاصة وكلمات أحمد إبراهيم.

يذكر أن النجم المصري يستعد لطرح فيديو كليب مشترك مع الفنان حسن شاكوش، وستكون الأغنية الجديدة من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد.

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