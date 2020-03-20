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تحدي كورونا بأغنية “أزمة وهتعدي”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام الفنان المصري أحمد سعد بإطلاق أغنية جديدة على قناته الرسمية في موقع يوتيوب حملت اسم أزمة وهتعدي وذلك في إطار سعيه لتحدي فيروس كورونا ورفع معنويات الشعوب العربية.

وحملت الأغنية معاني التحدي والإيمان بقدرة الشعوب العالمية والعربية على مواجهة الفيروس الفتاك والانتصار عليه، وطلب النجم المصري من الناس من خلال الأغنية عدم الخوف والهلع، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من الإصابة به.

وقال أحمد سعد إن الأغنية الجديدة من ألحانه الخاصة وكلمات أحمد إبراهيم.

يذكر أن النجم المصري يستعد لطرح فيديو كليب مشترك مع الفنان حسن شاكوش، وستكون الأغنية الجديدة من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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