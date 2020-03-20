حملة خيرية لتعقيم مؤسسات الخدمية بمصراتة

أطلقت جمعية الإمداد الخيرية بالتعاون مع فرع جمعية الهلال الأحمر مصراته حملة لتعقيم المصارف التجارية ومؤسسات الدولة بمدينة مصراتة.

وقال منسق الحملة “علي موسى” في تصريح للرائد، الخميس، إن الحملة بدأت بعمليات تنظيف ورش المطهرات في 6 مصارف تجارية وداخل مطار مصراتة الدولي، مؤكدا أن الحملة متواصلة لتشمل شركتي ليبيانا والمدار للاتصالات الهاتفية وسجون الدولة بالمدينة.

وأوضح موسى أن القائمين على الحملة وزعوا مستلزمات الوقاية على الموظفين والعاملين بهذه المؤسسات، وأشرفوا على وضع المطهرات والمناديل المعقمة في أماكن تردد العملاء كإجراء احترازي.

يشار إلى أن مدينة مصراتة تشهد هذه الأيام عدة حملات توعية وتثقيفية بطرق الوقاية من الفيروس المستجد من قبل نشطاء المجتمع المدني.

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