لوحة مفاتيح جديدة لـ “آيباد” بنصف السعر

كشفت شركة Logitech السويسرية عن لوحة مفاتيح جديدة مناسبة لأجهزة آيباد وبنصف سعر لوحة المفاتيح التي تنتجها شركة آبل الأمريكية.

وستحتوي اللوحة الجديدة على إضاءة خلفية كاملة الحجم، ولوحة تتبّع تحتها، ومسند يوفر إمالة حتى 40 درجة.

وتدعم اللوحة الجديدة الجيل السابع من جهاز IPad بحجم 10.2 إنش، والجيل الثالث من IPad Air، ويتم تشغيلها من خلال الموصل الذكي الخاص بجهاز آيباد، وستحتوي على حلقة لتعقيم القلم.

وقالت الشركة السويسرية إن لوحة المفاتيح الجديدة ستكون ملائمة لجهاز الآيباد بشكل كبير.

الجدير بالذكر أن لوجيتك ستطلق لوحة المفاتيح الجديدة في الأسواق خلال شهر مايو القادم بسعر يصل إلى 150 دولارا أمريكيا.

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