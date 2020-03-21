فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تحذر من أن الشباب “غير محصنين” ضد خطر الإصابة

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن “الشباب غير

محصنين ضد الإصابة بفيروس كورونا”، قائلة إن عليهم تجنب مخالطة كبار السن

والفئات الأكثر عرضة للإصابة ونقل الفيروس إليهم.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير المنظمة، إن

“الخيارات التي يحددها الشباب تُعد مسألة حياة أو موت لأشخاص آخرين”.

وبلغ عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا حوالي 11 ألف شخص في

حين يعاني حوالي 250 ألف شخص على مستوى العالم من الإصابة بهذا المرض القاتل.

وتأتي تصريحات مدير المنظمة الدولية بعد ظهور تقارير في

الكثير من الدول أشارت إلى أن الشباب لا ينصاعون للتحذيرات الصحية.

وظهر فيروس كورونا للمرة الأولى في الصين في ديسمبر/

كانون الأول الماضي، لكن مركز الوباء انتقل إلى أوروبا في الوقت الراهن.

المصدر: bbc

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية