النجار: الصين وافقت على مساعدتنا، والرقابة الصحية على العائدين ضعيفة

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدرالدين النجار، السبت، إن

السلطات الصينية وافقت على طلب المساعدة المقدم من وزارة الخارجية؛ لمجابهة فيروس

كورونا.

وأضاف النجار، في تصريح الرائد، أن السلطات الصينية طلبت من المركز إجراء

مناقشة فنية لاحتياجاته، مؤكدا أن المركز لم يسجل حتى الآن أي حالات إصابة بفيروس

كورونا المستجد.

وأوضح النجار أن الرقابة الصحية للمسافرين

كانت ضعيفة، ولم يتم وضعهم في الحجر الصحي، وتم قياس درجة حرارة المسافرين، وطلب

منهم إجراء عزل صحي لأنفسهم .

يشار إلى أن وزارة الصحة أكدت خلوّ ليبيا من أي حالة مصابة بوباء كورونا

المستجد، وأن كافة حالات الاشتباه كانت نتائج تحليلها سالبة.

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