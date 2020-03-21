قال السفير الليبي بإسبانيا وليد أبوعبد الله السبت،

إن أحد افراد الجالية الليبية اشتبه بإصابته سفارة ليبيا بإسبانيا:

حالة اشتباه بكورونا لأحد أفراد الجالية جاءت نتيجتها سلبية

قال السفير الليبي بإسبانيا وليد أبوعبد الله السبت،

إن أحد افراد الجالية الليبية اشتبه في إصابته بفيروس كورونا، لكن التحاليل كشفت

أن النتيجة سلبية وخالية من الفيروس.

وأوضح أبوعبد الله في تصريح للرائد، أن عدد

أفراد الجالية يتراوح ما بين 3 آلاف و3500 شخص، مشيرا إلى أن السفارة وزعت عددا

كبيرا من الكمامات والمعقمات الطبية عليهم وتسعى لتقديم محاضرات توعوية ووقائية

لهم.

وبين أبوعبد الله، أن هناك عددا من المواطنين

كانوا يريدون العودة للبلاد وفرت لهم السفارة فنادق للسكن وتكفلت بدفع التكاليف

لحين فتح الأجواء الليبية.

يُشار إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس

كورونا في مجمل أسبانيا وصل أكثر من 25 ألف حالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية