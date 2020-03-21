“حفلة عن بعد” لتامر عاشور بسبب كورونا

في إطار سعيه لمساعدة الناس على البقاء في المنزل والحد من انتشار فيروس كورونا قام الفنان المصري تامر عاشور بإطلاق مبادرة جديدة غير مسبوقة في العالم العربي، حيث أعلن عن إحياء حفلة مباشرة على قناته الرسمية في يوتيوب.

وجاء إعلان المبادرة من خلال تغريدة نشرها النجم المصري على حسابه في تويتر قال فيها إنه سيحيي حفلة مباشرة على قناته الرسمية في يوتيوب يوم الخميس القادم، وإنه سيغني الأغاني بحسب طلبات الجمهور.

وأكد الفنان المصري جاهزيته للقيام بأي شيء يبعث طاقة إيجابية في نفوس الناس من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأثنى حساب يوتيوب بالعربية على فكرة تامر عاشور، وطلب من الناس الاشتراك بقناة الفنان المصري من أجل حضور الحفلة.

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