كارول سماحة تستجيب لنداء عشاقها وتطرح “مش هعيش”

استجابت الفنانة اللبنانية كارول لسماحة لطلب عشاقها بعدم تأجيل طرح أغنيتها الجديدة مش هعيش، وقامت بإطلاقها بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وقدمت الفنانة اللبنانية الأغنية الجديدة التي صورت في فرنسا باللهجة المصرية، وحققت الأغنية أكثر من 70 ألف مشاهدة بعد عدة ساعات من طرحها.

وأبدى عشاق كارول سماحة إعجابهم بالأغنية الجديدة، وبقدرتها على الغناء باللهجة المصرية بطريقة مميزة للغاية.

وقالت المغنية اللبنانية إنها قررت تأجيل إطلاق الأغنية بسبب الظروف التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن رغبة جماهيرها هي التي انتصرت في النهاية.

وأغنية مش هعيش من كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع إلكسندر ميسكيان، وإخراج جاد شويري.

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