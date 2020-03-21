لماذا خفضت يوتيوب ونتفليكس جودة البث في أوروبا؟

أثمر الاجتماع الذي جمع تيري برويتون مفوض الصناعة الأوربية وشركتي يوتيوب ونتفليكس عن اتفاق لتخفيض جودة البث في أوروبا لمساعدة الشبكات على تحمل الضغط الزائد عليها بسبب الحجر الصحي المفروض على القارة العجوز.

وأصدرت الشركتان بيانا أكدتا فيه تخفيض جودة البث في أوروبا بشكل مؤقت لدرجة الوضوح القياسية لمدة شهر كامل.

وصرحت يوتيوب بأنها ستتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتخفيف الضغط على الشبكات مع الحفاظ على جودة الخدمة المقدمة لعملائها.

من جهتها أكدت نتفليكس على أن الخطوات المتخذة ستساعد على تقليل معدل نقل البيانات الخاصة بخدمتها بمقدار 25% دون أن يؤثر هذا الأمر على جودة الخدمة المقدمة.

يذكر أن شبكة الإنترنت في أوروبا شهدت ضغطا كبيرا خلال الأيام الماضية بسبب الحجر الصحي والتزام الناس بمنازلهم، الأمر الذي أدى لزيادة معدل المشاهدات على يوتيوب ونتفليكس.

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