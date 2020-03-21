شاومي تكشف عن هاتف متطور بسعر متوسط

كشفت شركة شاومي الصينية عن هاتف جديد من الفئة المتوسطة أطلقت عليه اسم K30 Pro Zoom Edition.

وسيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 865 ثماني النوى الذي يعد واحدا من أفضل المعالجات الموجودة في الأسواق، ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.3 بوصة تحتوي على خاصية لتوفير استهلاك الطاقة، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، في حين ستأتي الكاميرا الخلفية رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 128 و256 غيغا بايت، والعشوائية 8 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الجهاز على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تدعم خاصية الشحن اللاسلكي، مودم يعمل بشكل متوافق مع شبكات الجيل الخامس، مستشعر للبصمات وضع في الشاشة، منفذ USB-C، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن الشركة الصينية ستوفر الهاتف في موقعها الإلكتروني بدءا من 24 مارس الجاري بسعر 280 دولارا أمريكيا.

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