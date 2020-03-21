آسوس تكشف عن “حاسوب خارق” لعشاق الألعاب

كشفت شركة آسوس التايوانية عن حاسوب جديد بمواصفات خارقة مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه اسم ROG Zephyrus G14.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج AMD Ryzen 4000 HS، وبطاقة رسوميات نيفيديا GeForce GTX1600 Ti أوGeForce RTX 2060، وذاكرة رسوميات Gddr6 بسعة 6 غيغا بايت، وذاكرة وصول عشوائية بسعة 32 غيغا بايت.

وزودت الشركة التايوانية جهازها الجديد بشاشة مقاس 14 بوصة بسرعة 120 هرتز، وإضاءة LED تم وضعها في الجزء الخلفي من الشاشة تستخدم لعرض الرموز التعبيرية، بالإضافة لاحتوائها على لوحة WQHD بسرعة 60 هرتز.

وسيصل وزن اللاب توب الجديد 1.6 كيلوغراما، وسمكه ل17.9 ملم، وسيتميز ببطاريته القوية التي تجعله يعمل لمدة 10 ساعات في الشحنة الواحدة.

يذكر أن آسوس لم تفصح عن موعد إطلاق الحاسوب الجديد في الأسواق ولا عن سعره.

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