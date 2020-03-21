طفلة أسترالية تضع خطة ذكية لمواجهة كورونا

فاجأت الطفلة الأسترالية أوليفيا البالغة من العمر 8 سنوات، والدتها جريج هيوز (33 عاما) التي تعيش في مدينة بيرث، بخطة وضعتها وعلقتها في غرفة نومها لمواجهة فيروس الكورونا.

وقسمت أوليفيا الورقة إلى عدة أقسام، وشملت الخطة قيامها بتخزين كافة الأمور التي تسليها وممارسة هواياتها المفضلة خلال فترة الحجر الصحي، بالإضافة لالتزامها بقواعد السلامة كعدم لمس وجهها بيدها، وغسيل اليدين بشكل مستمر، والابتعاد عن الأشخاص لمسافة متر.

كما عبرت في أحد أجزاء الورقة عن خوفها من كورونا، لكنها تفاءلت لأنه لم يتسبب بوفاة أي طفل.

ونشرت والدتها الورقة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن حديثها المستمر عن كورونا أدى لهذا الأمر.

وحظي المنشور بانتشار كبير على مواقع الإنترنت حيث أثنى بعض الناس على الأمر في تنبيه ابنتها لمخاطر كورونا دون أن تثير الخوف في نفسها.

ودفع هذا الأمر العديد من الأهالي لمشاركة تجاربهم مع أطفالهم، واتفقوا على أن أزمة كورونا غيرت تعامل الأطفال مع الأشياء من حولهم، وساهمت في زيادة وعيهم حول أهمية النظافة في الحياة.

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