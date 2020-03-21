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كورونا يحرم زوجين من تبادل خواتم الزفاف

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت إحدى صالات الأعراس الواقعة في مدينة عنابة الجزائرية حادثة غير مألوفة، إذ اقتحم رجال الشرطة قاعة الاحتفال قبل أن يقوم العروسان بتبادل خواتم الزفاف بلحظات قليلة.

وعمدت الشرطة لاعتقال العروسين بتهمة مخالفة انتهاك تدابير مكافحة فيروس كورونا، وتم وضعهما في الحجر الصحي رفقة جميع الموجودين في الصالة.

وتلقت الشرطة المحلية للمدينة الواقعة شرقي العاصمة الجزائر ب600 كيلو متر بلاغا من بعض سكان المنطقة يفيد بوجود حفلة عرس في صالة من المفترض أن تكون مغلقة منذ يوم الاثنين 16 مارس جاري، ما جعلها تتدخل وتعتقل العروسين.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بمنع التظاهر، التجمعات، الحفلات، وأغلقت المقاهي والمطاعم من أجل الحد من انتشار الفيروس في البلاد.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في الجزائر وصل إلى 90 شخص توفي منهم 9.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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