النجار يكشف آخر تطورات ملف كورونا في ليبيا

أكد مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار عدم تسجيل ليبيا أي حالة إصابة بفيروس كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن شبكة الرصد والتقصي ومكاتب الرقابة الصحية الدولية مستمرة في رصد أي حالات اشتباه.

وناقش النجار،

السبت، مع لجنة مجابهة فيروس كورونا

وعمداء بلديات طرابلس الكبرى المشاكل الخاصة في مراكز إيواء النازحين وكيفية حلها

وفرض حظر التجول للمواطنين داخل البلديات.

وكشف النجار عن آلية للتعامل مع حالات الاشتباه، مبينا

أنه خصص مركز طرابلس الطبي لاستقبال كل الحالات المشتبه إصابتها، وفق الصفحة

الرسمية للمركز.

وأضاف النجار، أن المركز يتابع نسبة الإنجاز التي وصلت

إليها غرف العزل والحجر الصحي والأماكن التي خصصت لها، مؤكدا أن آلية فرض الحظر

وأماكن غرف العزل سيتعاون مع وزارة الداخلية لتأمينها والحد من التجول.

.

يشار إلى أن رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض

بدرالدين النجار قال السبت في تصريح للرائد، إن السلطات الصينية وافقت على طلب

المساعدة المقدم من وزارة الخارجية؛ لمجابهة فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية