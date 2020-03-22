اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا تخصص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الاشتباه

أعلنت اللجنة العليا

لمجابهة فيروس كورونا تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الإشتباه بفايروس

كورونا المستجد.

وأوصت اللجنة في

اجتماعها، السبت، بحزمة من الإجراءات بحضور عدد من عمداء بلديات طرابلس، منها حظر التجول

على كامل التراب الليبي بالضوابط الموضوعة من قبل اللجنة.

وشددت اللجنة على

متابعة إجراءات تجهيز أماكن العزل والحجر الصحي بمختلف البلديات.

وكلفت اللجنة العليا

بدر الدين النجار رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض ناطقا رسمياً للحديث حول مستجدات

ملف كورونا في ليبيا.

وناقشت اللجنة تسريع تسييل الأموال وتوفير الاحتياجات على مستوى البلديات للعمل بالخطة الوطنية للاستجابة لمواجهة فايروس كورونا.

يذكر أن المجلس الرئاسي أعلن فرض حظر التجول في كافة التراب الليبي بدءا من الساعة السادسة مساء حتي السادسة صباحآ يستثنى من الحظر الأعمال ذات الطبيعة السيادية في سيبيل مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد

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