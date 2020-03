الحكومة البولندية: تطبيق جديد للتأكد من إلتزام الأشخاص بالحجر المنزلي

الأشخاص في الحجر الصحي لديهم خيار: إما تلقي زيارات غير متوقعة من الشرطة، أو تحميل هذا التطبيق [انترنت]

أطلقت الحكومة البولندية تطبيق جديد للتأكد من تواجد الأشخاص الخاضعين للحجر الإلزامي في منازلهم أو ستلاحقهم الشرطة.

تصارع حكومات الدول كبيرها وصغيرها ممن وصلها الفيروس المستجد كورونا كوفيد 19 الأخذ بالأسباب والعمل على احتواء الفيروس ومنع تفشيه بأعداد تصاعدية تثقل عاتق أنظمتها الصحية.

وحيث صرح الناطق باسم الوزارة الرقمية كارول مانيز لوكالة “فرانس برس” بأن “الأشخاص في الحجر الصحي لديهم خيار: إما تلقي زيارات غير متوقعة من الشرطة، أو تحميل هذا التطبيق”.

وقال إن تطبيق “هوم كوارنتين” مخصص للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي ومدته 14 يوما بعد عودتهم من خارج البلاد.

ويستخدم التطبيق ميزة تحديد الموقع الجغرافي وخاصية التعرف على الوجه ما يسمح للمستخدمين المعزولين بتحديد مكانهم للسلطات للتأكد من أنهم يقيمون بالفعل في المنزل كما هو مطلوب منهم.

ويسجل المستخدمون أولا صورة ذاتية من خلال التطبيق الذي يطلب خلال أوقات مختلفة المزيد من الصور الشخصية على مدار اليوم، وينبه الشرطة إذا فشل المستخدمون في الرد في غضون 20 دقيقة.

وقالت الشرطة الجمعة إنها فرضت غرامة قدرها 500 زلوتي (111 يورو) على الشخص الذي يخالف قواعد الحجر الإلزامي، مضيفة أن العقوبات قد تصل إلى خمسة آلاف زلوتي.

وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، طبقت بولندا مجموعة من الإجراءات لمكافحة انتشار الفيروس، بما فيها إغلاق المدارس حتى عيد الفصح، وإغلاق الحدود أمام الأجانب، كما طلبت من السكان العمل من منازلهم.

وسجلت بولندا التي يبلغ عدد سكانها 38 مليون نسمة، 425 إصابة بوباء كوفيد 19 وخمس حالات وفاة حتى الجمعة.

