وزارة الصحة ستتسلم قريبا غرفة للعزل الصحي لحالات الإصابة المؤكدة بكورونا في قاعدة معيتيقة

أعلنت وزارة الصحة،

الأحد، إنها ستتسلم أول موقع مخصص لعزل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورنا في قاعدة

معيتيقة خلال الأيام القادمة، في إطار خطة الوزارة لتجهيز المواقع في ست مدن على قرب من المنافذ البرية أو البحرية والجوية.

وأضافت الوزارة،

عبر صفحتها الرسمية،أن موقع العزل الأول يتكون من 12 غرفة كل منها ودورة مياه، كما يحتوي على غرفتي كشف ومختبر ومعمل تحاليل

وغرفة مراقبة وصالة كبيرة مجهزة بعدد 30 سريرا خاصة بالحالات المشتبه بها، وثلاثة مكاتب

للصلاة ومقهى ومغسلة.

واوضحت الوزارة

أن الموقع مجهز بغرف عناية فائقة متنقل مصنعة خصيصا لوزارة الصحة الليبية من شركةosp.Italالإيطالية.

وأوضحت الوزارة

أنها تملك غرف عزل متنقلة سيتم استخدامها في حال ثبوت إصابة بفيروس كورونا المستجد

كما أن الوزارة تتولى تجهيز مواقع لعزل ضمن

خطة الجهوزية للوزارة.

يذكر أن رئيس المركز

الوطني لمكافحة الامراض بدر الدين النجار أكد عدم تسجيل ليبيا لأي حالات إصابة بفيروس

كورونا حتى الآن.

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