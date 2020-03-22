حجر 13 مسافرا عائدا بمصراتة كانوا خارج البلاد

أعلنت وزارة الصحة، الأحد، حجر 13 مسافرا، احترازيا كانوا خارج البلاد من

قبل لجنة “جائحة كورونا” في مدينة مصراتة.

وقالت الوزارة، على صفحتها الرسمية، إن المواطنين أٌجريت

لهم كشوفات وفحوصات طبية بالمكان المخصص للحجر الصحي الذي تؤمنه مديرية أمن

المدينة.

ومن جهته شدد رئيس لجنة الأزمات والطوارئ بالوزارة فوزي

أونيس على ضرورة التقيد والالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن اللجنة العليا

لمجابهة فيروس كورونا، منوها أن من يخالف هذه الإجراءات يتحمل التبعات القانونية.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا أعلنت،

السبت، تخصيص مستشفى طرابلس الجامعي لاستقبال حالات الاشتباه بفيروس كورونا

المستجد.

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