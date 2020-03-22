الشرطة البريطانية تلقي القبض على لصوص ورق التواليت

ألقت شرطة مقاطعة إسكس الواقعة شمال شرق العاصمة البريطانية لندن القبض على 3 لصوص قاموا بسرقة إحدى السيارات.

وتفاجأ رجال الشرطة عند تفتيشهم للسيارة بوجود مجموعة كبيرة من ورق التواليت ومطهر الأيدي في داخلها، حيث عمد اللصوص لسرقة هذه السلع التي أصبحت نادرة للغاية ومفقودة من الأسواق بسبب تهافت الناس على شرائها بسبب فيروس كورونا.

ووجه رجال الشرطة عدة تهم للصوص منها سرقة السيارة، وتهمة نهب أشياء مفقودة كورق التواليت.

وعبر رجال الشرطة عن سعادتهم بإيجاد هذه الكمية الكبيرة من ورق التواليت والتي اعتبروها بمثابة الصيد الثمين.

يذكر أن القارة الأوربية تشهد نقص حادا في ورق التواليت بسبب تخزين الناس لكميات كبيرة منه خشية أن يفقد من الأسواق بسبب فيروس كورونا.

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