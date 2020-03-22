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“ورود طائرة”.. احتفال اللبنانيين بعيد الأم في زمن الكورونا

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ابتكر الشاب اللبناني كريستوفر إبراهيم البالغ من العمر 18 عاما طريقة جديدة للاحتفال بعيد الأم دون أن يؤدي الاحتفال لحدوث احتكاك بين الناس.

وعمد كريستوفر مع 2 من أصدقائه لإرسال الورود للأمهات من خلال تعليق الورود في طائرة مسيرة مزودة بكاميرا، حيث يقوم بإطلاق الطائرة لتصل لشرفة منزل الأم لتحصل على هديتها بكل سهولة وأمان.

وحظيت الطريقة الجديدة بإعجاب الأمهات اللواتي أرسلن القبلات والتحيات ولوّحن بالورود لكريستوفر وأصدقائه.

وعبّر كريستوفر عن سعادته بنجاح فكرته في رسم البسمة على شفاه الأمهات وسط الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.

وقال إنه وجد هذه الطريقة أكثر الطرق أمانا للاحتفال بعيد الأم دون إلحاق الأذى بأي أحد، وأكد أنه وأصدقاءه ارتدوا الكمامات والقفزات، واتبعوا كافة سبل الوقاية من كورونا قبل أن يرسلوا الورود للأمهات.

يذكر أن السلطات اللبنانية أعلنت عن حالة طوارئ صحية وطلبت من الناس البقاء في المنازل وعدم مغادرتها لمدة أسبوعين، وأغلقت المطار والحدود البرية والبحرية وذلك بعد أن ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 206 حالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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