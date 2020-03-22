“ورود طائرة”.. احتفال اللبنانيين بعيد الأم في زمن الكورونا

ابتكر الشاب اللبناني كريستوفر إبراهيم البالغ من العمر 18 عاما طريقة جديدة للاحتفال بعيد الأم دون أن يؤدي الاحتفال لحدوث احتكاك بين الناس.

وعمد كريستوفر مع 2 من أصدقائه لإرسال الورود للأمهات من خلال تعليق الورود في طائرة مسيرة مزودة بكاميرا، حيث يقوم بإطلاق الطائرة لتصل لشرفة منزل الأم لتحصل على هديتها بكل سهولة وأمان.

وحظيت الطريقة الجديدة بإعجاب الأمهات اللواتي أرسلن القبلات والتحيات ولوّحن بالورود لكريستوفر وأصدقائه.

وعبّر كريستوفر عن سعادته بنجاح فكرته في رسم البسمة على شفاه الأمهات وسط الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.

وقال إنه وجد هذه الطريقة أكثر الطرق أمانا للاحتفال بعيد الأم دون إلحاق الأذى بأي أحد، وأكد أنه وأصدقاءه ارتدوا الكمامات والقفزات، واتبعوا كافة سبل الوقاية من كورونا قبل أن يرسلوا الورود للأمهات.

يذكر أن السلطات اللبنانية أعلنت عن حالة طوارئ صحية وطلبت من الناس البقاء في المنازل وعدم مغادرتها لمدة أسبوعين، وأغلقت المطار والحدود البرية والبحرية وذلك بعد أن ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا لـ 206 حالة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية