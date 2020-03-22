شاحن جديد يتيح وصل جهاز Switch بالتلفاز

كشفت شركة Dongii عن شاحن USB-C جديد بقوة 65 واط، ويحتوي على وحدة إرساء لجهاز الألعاب Switch الذي تنتجه شركة نينتندو مما يتيح وصل الجهاز بالتلفاز بكل سهولة من خلال منفذ HDMI ومنفذ USB-A الذي يتيح وصل ملحقات إضافية لجهاز الألعاب.

ويحتوي الشاحن على وظائف عديدة لا تتوفر في وحدة الإرساء نينتندو، فمن خلال تقنية البلوتوث 5.0 سيكون المستخدم قادرا على وصل سماعة رأس لاسلكية بجهاز الألعاب الخاص به.

كما يمكن استخدامه لشحن الهاتف الذكي أو الحاسوب المحمول، وتشغيل منفذ HDMI مع شاشة بدقة 4K، وبمعدل تنشيط يصل لـ60 هرتز.

الجدير بالذكر أن شركة Dongii ستطرح شاحنها الجديد في الأسواق خلال شهر يونيو القادم بسعر يصل إلى 153 دولارا أمريكيا.

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