استجابة لترامب.. غوغل تطلق موقعا لكورونا

استجابت شركة غوغل الأمريكية لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأطلقت موقعا جديدا مخصصا لتقديم معلومات محدثة بشكل مستمر حول فيروس كورونا من أجل زيادة الوعي حوله والحد من انتشاره.

وقامت الشركة الأمريكية بتكثيف جهودها خلال الفترة الماضية وبالتواصل مع الهيئات والمصادر المرتبطة بهذا الأمر من أجل إنجاز الموقع الذي حمل اسم google.com/covid19.

وأطلقت الشركة الأمريكية الموقع على شبكة الإنترنت بشكل رسمي يوم 20 مارس الجاري، واحتوى على معلومات عديدة حول الفيروس المنتشر في دول عديدة، وطرق الوقاية منه، بالإضافة لمعلومات محلية حول انتشاره في أمريكا.

وقامت الشركة الأمريكية بإنشاء إطار صغير بعنوان معلومات وصفت فيه أعراض الإصابة بالفيروس، والنصائح التي وضعتها منظمة الصحة العالمية من أجل الوقاية منه.

وأضافت غوغل للموقع عناوين مواقع ومصادر أمريكية يمكن للمستخدمين الاستفادة منها من أجل معرفة تطورات الفيروس.

يذكر أن الموقع سيكون متاح حاليا في أمريكا فقط، على أن تقوم الشركة الأمريكية بتوفيره بدول ولغات أخرى خلال الفترة القادمة.

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