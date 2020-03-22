HMD تطلق هاتفا جديدا من عائلة “نوكيا”

كشفت شركة HMD عن هاتف جديد من هواتف شركة نوكيا الفنلندية أطلقت عليه اسم Nokia 5.8.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765G ونظام تشغيل Android 10.

وزودت الشركة الفنلندية الهاتف بشاشة Puredisplay مقاس 6.81 بوصة بدقة، ودقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 24 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، و12 ميغا بيكسل لباقي الكاميرات، وستضم نمط Zeiss السينمائي، ونمط OZO ونمط أكشن.

وستتراوح مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز ما بين 64 و128 غيغا بايت والعشوائية ما بين 6 و8 غيغا بايت.

ويعمل الهاتف بشكل متوافق مع شبكات الجيل الخامس، ويحتوي على بطارية قوية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني.

يذكر أن شركة HDM ستطلق الهاتف الجديد في الأسواق العالمية صيف العام الجاري بسعر يصل إلى 599 يورو.

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