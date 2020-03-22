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بالتزامن مع عيد الأم حمادة هلال يطلق أغنية “ست الكل”

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أطلقت الفنان المصري حمادة هلال عبر قناته الرسمية في يوتيوب أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بمناسبة عيد الأم.

وحملت الأغنية الجديدة اسم ست الكل، وعبّر من خلالها عن تقديره وإجلاله لدور الأم في الحياة.

وحققت أغنية ست الكل مشاهدات عديدة بعد عدة ساعات من طرحها وصلت إلى 95 ألف مشاهدة، وعبّر عُشاق النجم المصري عن إعجابهم بالأغنية التي جاءت بمثابة الهدية المناسبة للأمهات.

يذكر أن النجم المصري خاض تجربة تمثيلية خلال الموسم الرمضاني السابق حيث شارك في مسلسل ابن أصول رفقة مجموعة من النجوم العرب كسوزان نجم الدين، آيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، وغيرهم من النجوم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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