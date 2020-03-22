دراسة جديدة تكشف ضررا كبيرا للتوتر

نصحت دراسة جديدة أقيمت في جامعة إيموري الأشخاص الذين أصيبوا بأزمات قلبية سابقة بالابتعاد عن الأمور التي تؤدي لتوترهم، لأن التوتر يزيد من احتمال الإصابة بالأزمة القلبية مرة ثانية.

وقالت الباحثون إن الصحة النفسية والعقلية تؤثر بشكل كبير على حالة القلب بعد الإصابة بالأزمة القلبية.

وأكدت الدراسة أن الأشخاص الذين أصيبوا بنوبات قلبية يكونون أكثر حساسية للضغوط النفسية من الأشخاص الآخرين، وبأن التوتر المستمر ينعكس بشكل سلبي على صحة القلب لديهم.

وقال الباحثون إن التوتر يرتفع بسبب الضغوط الاجتماعية والاقتصادية، أو الخوف من الكوارث والأوبئة المنتشرة في العالم.

وطلب الباحثون من الأشخاص الذين أصيبوا بأزمة قلبية سابقا بالابتعاد عن كافة الأشياء التي تؤدي إلى توترهم من أجل حماية أنفسهم.

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