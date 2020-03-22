ارتفاع الإصابات بالكورونا عالميا إلى أكثر من 320 ألف شخص

ارتفعت أعداد الوفيات بوباء كورونا العالمي،

الأحد، إلى 13 ألفا و695 شخص، وأصبح عدد المصابين بهذا الوباء 321 ألف و453 مصابا

في جميع أرجاء العالم.

وتصدرت إيطاليا قائمة الدول المسجلة أكثر حالات

وفاة بالكورونا مسجلة 4 آلاف و825 وفاة، متجاوزة الصين التي بلغ الوفيات فيها 3

آلاف و261 شخصا، وثالثا إسبانيا بـ1756 وفاة.

وتحذر دول العالم أجمع من عدم السيطرة على

الكورونا، مطالبة كافة المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية والبقاء في منازلهم

وعدم الخروج إلا عند الضرورة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض

أكد، في نشرته الصحية، السبت، خلو ليبيا من أي إصابات بوباء كورونا، وأن كافة

حالات الاشتباه نتائج تحاليلها سلبية.

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