أصغر طفلّ يدخل الحجر الصحي

دخل طفل سعودي الحجر الصحي الاحترازي في الرياض بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، ما استدعى وضعه ووالديه في الحجر.

والطفل الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، كان مع أسرته في دولة التشيك لظروف دراسة والده في إحدى جامعاتها، لكن الاسرة اضطرت للعودة إلى السعودية بعد تفشي فيروس كورونا فيها.

وقال والد الطفل عبدالعزيز الشمري عبر مقطع فيديو مصوَّر في مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام: “أنا أدرس في دولة التشيك، حيث إنني موجود هناك بصحبة زوجتي وطفلي، وجئنا من دبي إلى الرياض، وتم نقلنا إلى الحجر الصحي”.

وأضاف تم أخذ عينات منا، ونحن بانتظار النتائج.

