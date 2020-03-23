الكورونا يعيش في الهواء لمدة 3 ساعات وفي جسم الإنسان 37 يومًا

توصلت دراسات علمية حديثة إلى معلومات جديدة مهمة حول فيروس الكورونا المستجد (COVID-2019) بما فيها فترة بقائه في الهواء وجسم الإنسان.

في دراسة علمية جديدة استهدفت فيروس الكورونا

المستجد، وجد أن الفيروس بإمكانه أن يبقى في الهواء لفترة تصل إلى ثلاث ساعات، في حين

أن بإمكانه البقاء على الأسطح مثل البلاستيك والفولاذ المقاوم للصدأ لفترة تصل إلى

ثلاثة أيام تقريبًا.

هذه الدراسة نشرت التي في المجلة العلمية

(medRxiv depository)،

أشارت أيضًا بأن الفيروس قد يبقى على أسطحة النحاس لفترة أقصاها أربع أيام، والورق

المقوى لفترة 24 ساعة تقريبًا.

وفي دراسة أخرى نشرت في المجلة العلمية

(Journal of Hospital Infection)

واستهدفت الفيروس، لاحظ الباحثون أن الكورونا المستجد مشابه لأنواع فيروسات الكورونا

الأخرى، وذلك يعني أنه قادر على البقاء على الأسطح المعدنية والزجاجية والبلاستيكية

لفترة أقصاها 9 أيام.

وأضافت الدراسة أنه من الممكن القضاء على الفيروس

باستخدام المعقمات التي تحتوي على 62-71% من الإيثانول.

وفي دراسة أخرى نشرت في المجلة العلمية

(The Lancet)، وجد أن فيروس الكورونا

المستجد من شأنه ان يعيش في الشعب الهوائية في جسم الإنسان لدى بعض المرضى لفترة تصل

إلى خمسة أسابيع تقريبًا.

ومن أجل التوصل إلى هذه النتائج، قام 19 طبيبًا بتحليل بيانات 191 مريضًا في الصين، ووجدوا أن أقصر فترة وجود للفيروس في جسم الإنسان المريض كانت 8 أيام، في حين امتدت لدى البعض إلى 37 يومًا.

المصدر _ طب ويب

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