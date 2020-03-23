الرقابة على الأغذية تقفل محال غذائية بسوق الكريمية

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية بالتعاون مع

الحرس البلدي قفل عدد من محال بيع المواد الغذائية بالجملة في سوق الكريمية بالشمع

الأحمر؛ نظرا لمخالفتهم الاشتراطات

القياسية والصحية.

وأوضح المركز،

على صفحته الرسمية الأحد، أن هذه المحال تفتقر لاشتراطات التخزين منها سوء

التهوية والنظافة والتنظيف الجيد للأسطح والسلع المخزنة وافتقار العمالة للشهادات

الصحية ووجود ألوان محظورة وسلع منتهية الصلاحية وضعف التبريد وارتفاع درجة

الحرارة بالمخازن مما يسبب تلف وانتفاخ السلع الغذائية المخزنة من جبن وحليب

وعصائر وشكلاطة.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفقة

الحرس البلدي يقوم بجولات صباحية ومسائية يوميا على كافة المحال في خطته لمجابهة

فيروس كورونا ومنع دخوله للبلاد بأي طريقة.

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