نتيجة فحوصات المنتج هارفي واينستين إيجابية للإصابة ب فيروس كورونا [مجلة سيدتي]

أصدرت تقارير إعلامية أمريكية مساء الأحد بأن نتيجة الفحوصات التي أجريت على المنتج هارفي واينستين والمدان بالاغتصاب كانت إيجابية للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ولم يتم التحقق بشكل مستقل من التقارير التي تم نشرها في صحيفة “نياجارا جازيت” وموقع “ديدلاين”، على الرغم من أن وسائل اعلام نقلت عن مايكل باورز، رئيس ضباط الإصلاحيات في ولاية نيويورك وجمعية الشرطة الخيرية، تأكيده أن اختبار واينستين كان ايجابيا للمرض الناجم عن الفيروس.

وتم نقل واينستين الأسبوع الماضي إلى سجن ويندي الإصلاحي، وهو سجن مشدد الحراسة في شمال نيويورك، والذي يضم أكثر من 950 سجينًا.

وكان قد حكم على واينستين الأسبوع الماضي بالسجن لمدة 23 عاما من قبل أحد قضاة مانهاتن بعد أن إدانته هيئة محلفين بارتكاب فعل جنسي إجرامي واغتصاب من الدرجة الثالثة.

toolTips(‘.classtoolTips1′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post إصابة واينستين بفيروس كورونا في السجن appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا