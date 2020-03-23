الصحة سنوفر موقع عزل صحي ثان في زوارة

أعلنت وزارة الصحة، الاثنين، قرب تسلمها موقعا آخر؛ للعزل الصحي في مدينة زوارة، في حال سجلت إصابات مؤكدة بالبلاد.

وأوضحت الوزارة، على صفحتها الرسمية، أن المكان المخصص

يتكون من ست غرف للعزل الصحي وغرفة عناية فائقة بسعة سريرين تقع جميعها في مبنى

منفصل وتجهيز 14 غرفة للحجر الصحي في مبنى آخر،

مضيفة أن المبنى يحتوي على ثلاثة معامل تحاليل وعيادات كشف وغرفة أشعة

ومبنى إداري وكل غرف العزل والحجر تحتوي على مياه.

يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت، الأحد، إنها ستتسلم أول

موقع مخصص لعزل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورنا في قاعدة معيتيقة خلال الأيام

القادمة، في إطار خطة الوزارة لتجهيز المواقع في ست مدن قريبة من المنافذ البرية

أو البحرية والجوية.

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