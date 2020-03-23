أحد العالقين في تركيا يطالب بتوفير حجر صحي آمن وأدوية للمرضى

طالب أحد المواطنين العالقين في تركيا رياض السلام حسين،

الاثنين، القنصلية الليبية في إسطنبول بوضعهم في الحجر الصحي بما يناسب المعايير

التي حددها وزير الصحة، ومنع وضع الجنسيات الأخرى مع الليبيين.

وقال حسين، في تصريح للرائد، إن هناك أٌناسا تستغل

الأزمة في إسطنبول وصرفت قيمة 45 ألف ليرة تركية في يومين لغرفة شخصين، مشيرا إلى

أن القنصلية لم توفر لهم أطقما طبية ومواد تعقيم بالفندق، وعدم وجود مندوب لتنظيم

وتسكين النزلاء.

وبين حسين، أن المواطنين العالقين في تركيا لم يعد

يملكون أي مبالغ مالية، ومنهم من يحتاج أدوية وعلاجا للأمراض كالسكري.

يشار إلى أن القنصلية الليبية في إسطنبول كانت قد وفرت

فنادق لليبيين العالقين في تركيا؛ نتيجة إغلاق المطارات؛ بسبب تفشي وباء كورونا.

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