إليزابيث تغادر قصر باكنغهام بسبب كورونا

أدت إصابة أحد العاملين في قصر باكنغهام بفيروس كورونا إلى مغادرة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية البالغة من العمر 93 عاما للقصر والتوجه نحو قلعة وندسور الواقعة غربي العاصمة لندن رفقة زوجها الأمير فيليب دوق أدنبرة.

وأكدت مصادر من داخل الأسرة المالكة أن الملكة البريطانية تتواصل مع العائلة والأصحاب من خلال تطبيقات مخصصة لهذا الأمر كـ”سكاي بي” و”فيس تايم” وذلك بعد أن خضعت لدورة مكثفة لتتعلم كيفية استخدام هذه التطبيقات.

وصرح أحد المسؤولين في العائلة المالكة أن أحد موظفي قصر باكنغهام أصيب بالكورونا، وأن القصر اتخذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم عزل جميع الأشخاص الذين تواصلوا معه.

يذكر أن الملكة البريطانية امتنعت عن مصافحة الجماهير منذ الإعلان عن وجود إصابات بفيروس كورونا في بريطانيا.

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