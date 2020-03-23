منوعات

إليزابيث تغادر قصر باكنغهام بسبب كورونا

تم النشر منذُ 18 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أدت إصابة أحد العاملين في قصر باكنغهام بفيروس كورونا إلى مغادرة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية البالغة من العمر 93 عاما للقصر والتوجه نحو قلعة وندسور الواقعة غربي العاصمة لندن رفقة زوجها الأمير فيليب دوق أدنبرة.

وأكدت مصادر من داخل الأسرة المالكة أن الملكة البريطانية تتواصل مع العائلة والأصحاب من خلال تطبيقات مخصصة لهذا الأمر كـ”سكاي بي” و”فيس تايم” وذلك بعد أن خضعت لدورة مكثفة لتتعلم كيفية استخدام هذه التطبيقات.

وصرح أحد المسؤولين في العائلة المالكة أن أحد موظفي قصر باكنغهام أصيب بالكورونا، وأن القصر اتخذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم عزل جميع الأشخاص الذين تواصلوا معه.

يذكر أن الملكة البريطانية امتنعت عن مصافحة الجماهير منذ الإعلان عن وجود إصابات بفيروس كورونا في بريطانيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك