بالفيديو.. الجوع يضرب حمام إسبانيا بسبب كورونا

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار مقطع فيديو من مدينة بنيدورم الواقعة جنوب شرق إسبانيا، يظهر فيه سرب من الحمام الأبيض يطارد سيدة إسبانية بحثا عن الطعام.

وبعد أن فرضت السلطات الإسبانية حظر التجول على سكان المدينة فقد الحمام مصدر طعامه الأساسي، حيث كان يقتات على بقايا الأطعمة التي يلقيها الناس له.

وحاولت السيدة الهروب من سرب الحمام الذي كان يطاردها أينما سارت، وكأنه يطلب منها إطعامه.

وحظي المقطع الطريف بمجموعة كبيرة من التعليقات تعاطفت معظمها مع الحمام الجائع، وطالب بعض الأشخاص مصور المقطع بإلقاء الطعام للحمام من شرفات منزله عوضا عن التصوير.

يذكر أن إسبانيا ثاني أكثر بلد في أوروبا إصابة بفيروس كورونا حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 29 ألفا.

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