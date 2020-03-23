بمناسبة عيد الأم.. عمر كمال يطلق “كبرت ياما” (فيديو)

أطلق الفنان المصري الشعبي عمر كمال على قناته الرسمية في موقع يوتيوب أغنية جديدة بطريقة الفيديو كليب بمناسبة عيد الأم حملت اسم كبرت ياما.

وعبّر النجم المصري من خلال الأغنية عن أهمية الأم ومكانتها الكبيرة في تربية الأجيال، ووصفها بنور العين.

وحققت الأغنية أكثر من 115 ألف مشاهدة بعد عدة ساعات من طرحها، وتفاعل معها عشاق النجم المصري الشاب بشكل إيجابي.

وأغنية كبرت ياما من كلمات مصطفى حدوته وألحان تامر النجار.

يذكر أن النجم المصري عمر كمال أثار جدلا كبيرا في الأوساط الفنية في مصر بعد طرحه للأغنية الشعبية بنت الجيران بالاشتراك مع الفنان حسن شاكوش والتي حقق مشاهدات هائلة وصلت إلى 210 ملايين مشاهدة.

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