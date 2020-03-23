البريطانيات يتهافتن على شيء غير متوقع قبل الحجر

شهدت صالونات التجميل البريطانية ازدحاما غير مسبوق بسبب رغبة النساء في الحصول على تسريحات لشعرهن قبل دخولهن في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا.

وأكد أحد المسؤولين في الاتحاد الوطني لتصفيف الشعر والتجميل في بريطانيا أن صالونات التجميل تشهد إقبالا كبيرا، وقال إن الحصول على تسريحة جديدة يرفع من معنويات النساء في مواجهة كورونا.

وقالت صاحبة أحد صالونات التجميل إن النساء يطلبن تسريحة تبقى صالحة لعدة أسابيع، لكي يظهرن بشكل لائق خلال فترة الحظر.

وأكدت الطبيبة النفسية راشيل هندسون أن تصرف النساء طبيعي، لأنهن يعتبرن أن تصفيف الشعر آخر شيء يمكن أن يقمن به لذاتهن، حيث يجب عليهن بعدها تأمين مستلزمات العائلة والعناية بها طوال فترة الحظر.

يذكر أن عدد صالونات تصفيف الشعر والتجميل في بريطانيا تجاوز ال40 ألف صالون.

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