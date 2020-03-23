جديد أسوس.. سماعة رأس مناسبة لعشاق الألعاب

كشفت شركة أسوس التايوانية عن سماعة رأس جديدة مناسبة لعشاق الألعاب أطلقت عليها اسم ROG Popular، تعد أولى السماعات التي تحتوي على منفذ USB-C بتردد 2.4 GHZ.

وتتميز السماعة الجديدة باحتوائها على ميكرفون ثنائي الاتجاهات يعمل على خفض الضوضاء بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وباحتوائها على خوارزمية مخصصة لإلغاء الضوضاء تعمل على إلغاء الضوضاء بالبيئة المحيطة بالمستخدم كإلغاء صوت لوحة المفاتيح أو إلغاء المحادثات في الشاشة الخلفية.

وستدعم السماعة التي سيصل وزنها إلة 290 غرام محول USB-C إلى USB 2.0، كابل 3.5 ملم، وصوتيات Hi-res.

وتتميز السماعة الجديدة ببطاريتها التي تعمل لمدة 25 ساعة متواصلة، ويكفي شحن البطارية ل3 ساعات لتعمل لمدة 15 ساعة.

وأكدت الشركة التايوانية أن سماعتها الجديدة ستعمل بشكل متوافق مع كافة منصات الألعاب كXBOX، PS4 وغيرها.

يذكر أن الشركة التايوانية ستطلق السماعة الجديدة في الأسواق بسعر يصل إلى 282 دولارا أمريكيا.

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