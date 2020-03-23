“تطور مهم” في “ترجمة غوغل”.. إليك تفاصيله

أضافت شركة غوغل الأمريكية وظيفة جديدة لتطبيق الترجمة الخاص بها أطلقت عليها اسم Transcribe.

وقالت الشركة إن الميزة الجديدة ستظهر في التطبيق خلال عدة أيام، وفور ظهورها سيكون بإمكان الشخص النقر على الزر المخصص لها من أجل تحديد اللغة التي يجب أن يتم الترجمة منها.

ومن خلال الميكرفون سيستمع التطبيق لكل الحديث الذي يدار ويقوم بترجمته بشكل فوري على شكل نص في اللغة التي يحددها المستخدم من قائمة اللغات التي تدعمها الأداة.

وأكدت الشركة الأمريكية أن الأداة الجديدة ستدعم 8 لغات حاليا هي الإنجليزية، الألمانية، الإسبانية، الفرنسية، التايلاندية، الروسية، الهندية، والبرتغالية على أن تضيف لغات أخرى لها خلال الفترة القادمة.

وطلبت غوغل من المستخدمين التحدث بغرفة هادئة، وأن يتحدث شخص واحد فقط حتى تكون الأداة قادرة على الترجمة الصحيحة، وأكدت أن جودة الترجمة تتأثر بالضجة، التوتر والعصبية.

يذكر أن الشركة الأمريكية لم تحدد موعد إصدار هذه الأداة للأجهزة العاملة بنظام أي أو إس.

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