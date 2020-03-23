هاتف صيني مميز يدعم شبكات الجيل الخامس

كشفت شركة ZTE الصينية عن هاتف جديد بمواصفات مميزة أطلقت عليه اسم ZTE Axon 11 5G.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Snapdragon 765 G ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED منحنية بمقاس 6.47 بوصة ودقة عرض FULL HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغا بيكسل.

أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة والرابعة.

وستبلغ مساحة الذاكرة الداخلية في هذا الجهاز 128 غيغا بايت، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 6 و8 غيغا بايت.

ويتميز الهاتف الجديد بدعمه لشبكات الجيل الخامس، وببطاريته التي تأتي بسعة 4000 ميلي أمبير وتدعم خاصية الشحن السريع.

الجدير بالذكر أن الشركة الصينية أطلقت الهاتف الجديد في الأسواق بسعر 379 دولارا أمريكيا.

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