مركز مكافحة الأمراض يبحث مع منظمة الصحة تأهيل الكوادر الطبية لمكافحة كورونا

أكد مدير عام المركز الوطني، الاثنين، خلال لقائه مع رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا اليزابيث هوف أنه لم تسجل أي حالة حتى الآن بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح النجار لرئيس المنظمة أن كل العينات التي تسلمها المركز الوطني نتيجتها سالبة وخالية تماما من فيروس كورونا، وفقا للصفحة الرسمية للمركز.

وبحث اللقاء دور منظمة الصحة العالمية في عمليات تأهيل وتدريب الكوادر الطبية في التعامل مع حالات فيروس كورونا المستجد خاصة في غرف العزل والحجر الصحي, وكيفية زيادة كفاءة فرق الاستجابة السريعة.

يشار إلى أن اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا ناقشت، الأحد، الإجراءات التي اتخذتها لجنة الحجر والعزل من توفير أماكن للعزل الصحي وتجهيزها بالمستلزمات المطلوبة.

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